Des fragments du crâne de Beethoven pourraient dévoiler les causes de sa surdité et de sa mort

Des reliques données à la médecine

A sa plus grande surprise, l’homme d’affaires Paul Kauffman hérite de cette précieuse boîte en 1990. Son ancêtre Franz Romeo, un médecin viennois, avait participé en 1863 à l’exhumation des ossements de Beethoven et avait récupéré dix fragments de la boîte crânienne du compositeur. Ce trésor, transmis de génération en génération, est donné aujourd’hui au centre hospitalier de Viennes, la ville du compositeur : "Leur place est ici", déclare l’homme d’affaires lors d’une conférence de presse.

Beethoven voulait lever le voile sur sa maladie

En 1802, Ludwig Van Beethoven écrit une lettre à ses frères dans laquelle il demande que sa maladie soit décrite et étudiée après sa mort. Car de nombreux soucis de santé, pas toujours expliqués, ont hanté la vie du compositeur. Il souffrait notamment de problèmes digestifs graves : une récente étude ADN faite à partir de ses cheveux révèle un foie en mauvaise santé, fragilisé par une hépatite B et par une consommation d’alcool importante. Cependant, aucun éclairage concernant la surdité du compositeur n’a été apporté : et si ces ossements pouvaient constituer un élément de réponse à l’ouïe déficiente de Beethoven, qui lui causa tant de tourments ?

Des ossements en cours d’analyse

Le médecin légiste de l’université de médecine de Viennes prend à cœur cette mission de recherche : " C’était aussi le souhait de Beethoven. Il ne s’agit pas de conserver une relique dans une caisse ". Ces fragments crâniens ont déjà été examinés aux rayons X en 2005 aux États-Unis. La piste d’un empoisonnement au plomb avait été évoquée, expliquant les problèmes digestifs dont souffrait Ludwig van Beethoven. Mais les avancés technologiques dans le milieu de la recherche médicale lors de ces 20 dernières années pourraient préciser ce diagnostique.

Il faut pour l’instant s’armer de patience, car l’authenticité de ces ossements sera avérée dans 6 mois environ, après de nombreuses analyses.