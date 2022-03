Des fourmis capables de repérer les cancers.

Va-t-on détecter un cancer grâce aux fourmis ? C'est le pari fou d'une équipe de chercheurs qui planche actuellement sur cette piste. Cette méthode représenterait une alternative moins invasive et moins coûteuse par rapport aux moyens de détection actuels.

On connaissait déjà les chiens détecteurs de cancer. Désormais, on apprend que certaines fourmis seraient elles aussi capables de différencier des cellules humaines cancéreuses et des cellules saines grâce à leur odorat. Avant de retrouver ces petites bêtes dans les hôpitaux, de nombreux tests cliniques doivent encore être réalisés.