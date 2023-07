Des forteresses aux palais royaux : ou comment la monarchie a mis fin au règne des châteaux forts

Pourtant, en définitive, l’utilité militaire de ces édifices finira par diminuer, au profit d’une recherche d’esthétisme. Le château de Chambord, construit au 16e siècle par le roi François Ier en est un bon exemple. Car même si ce palais comporte quelques caractéristiques propres aux châteaux forts, telles que ses tours majestueuses, celles-ci visent avant tout à symboliser le prestige du monarque en activité. D’où les ornements et gargouilles qu’on peut apercevoir au sommet de celles-ci, dont la fonction est purement décorative, et qui d’une certaine manière marque la fin de la période féodale.

Par la suite, on assiste même à une vague de démantèlement de ces châteaux forts par Henri IV, craignant que ceux-ci ne servent de repère aux ennemis de la monarchie. Une entreprise dans laquelle s’inscriront également ses successeurs Louis XIII et Louis XIV, en faisant à leur tour abattre un grand nombre ces forteresses.

Dès lors, la noblesse, dépossédée de toute protection, se retranchera auprès du roi, autour duquel on verra se former une cour. Les palais, quant à eux, deviendront de plus en plus majestueux, à l’image du château de Versailles.