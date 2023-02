Des formations pour aider les personnes en chaise motorisée à surmonter les obstacles urbains

Monter une bordure, rouler sur des pavés, s’introduire dans la circulation ou encore rentrer dans un ascenseur, cela peut sembler simple pour des valides, mais pour les personnes en fauteuil roulant motorisé, c’est une véritable épreuve. Fedemot, la fédération des motocyclistes, organise régulièrement des formations pour aider les personnes en chaise à surmonter ces obstacles.

"En rentrant en marche arrière et en sortant en marche avant, ça vous permet de voir où vous arrivez". Ces conseils sont ceux du formateur Thierry Verstraeten pour rentrer dans un ascenseur de la meilleure des manières "tu vois, pour sortir, tu es en marche avant et tu vois où tu vas" poursuit le formateur en s’adressant à Ryan, 16 ans et en chaise depuis son enfance. A ses côtés, Brandon avance sur les obstacles créés par Fedemot. Avec sa chaise motorisée, il passe sur des rampes, des marches, des plaques qui imitent un sol pavé et inégal, autant d’éléments qui lui compliquent la vie "la ville n’est pas adaptée pour nous" confie le jeune homme "c’est à nous, à nous adapter à la ville". Ces exercices leur permettent de mieux maîtriser leur chaise et d’être plus en sécurité pour franchir ces obstacles "j’apprends à me déplacer en ville, pour passer les bordures et me débrouiller tout seul" confie Ryan.

Les vibrations peuvent provoquer de fortes douleurs

Les jeunes apprennent aussi à adapter leur vitesse, car chaque passage génère des vibrations "ça peut créer des douleurs assez fortes. Du coup, parfois, les personnes annulent leur excursion tellement elles ont mal" explique Delphine Brouwers, ergothérapeute à l’institut médico-pédagogique de Micheroux d’où proviennent les jeunes présents aujourd’hui.

Motards et personnes en chaise motorisée : même combat

C’est la fédération des motards qui est à l’origine du projet. Cela peut sembler surprenant et pourtant sur leurs 2 roues, ils rencontrent les mêmes difficultés que les PMR "en ville, il y a des travaux et parfois, les trottoirs sont impraticables. Ils doivent donc emprunter la chaussée, comme nous. Ils doivent alors franchir une bordure et sur la voirie, par endroits, il y a des pavés et il faut circuler au milieu de la jungle routière" constate Thierry Verstraeten, chef de projet chez Fedemot. La fédération s’est associée au CHU de Liège pour créer ces ateliers uniques en Belgique et les proposer dans différents centres de revalidation.