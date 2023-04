Des formations gratuites pour se remettre en selle après l’hiver : Fedemot sensibilise les motards qui reprennent la route

8 motards sur 10 ne roulent pas durant l’hiver, c’est ce qu’affirme Fédémot, la fédération des motards. Avec l’arrivée du printemps et le retour des beaux jours, les motards reprennent la route. Pour que cela se fasse en toute sécurité, l’association propose une remise en selle gratuite avec des conseils techniques, pratiques et mécaniques.

Je veux travailler mon freinage d’urgence, pouvoir m’arrêter quand je le veux

La belle saison arrive, Roger et Charles vont enfourcher davantage leur moto. Ils veulent être plus à l’aise lors de leurs prochaines sorties et savent que les formateurs de l’asbl Fédémot peuvent leur donner de précieux conseils "des conseils et des techniques pour le freinage, les virages" indique Charles "moi, j’ai des soucis avec les trajectoires et c’est ça que je souhaite améliorer" poursuit-il. Roger lui vient travailler son freinage d’urgence "je veux pouvoir m’arrêter quand je le souhaite et ça demande de l’entraînement".

Si les formateurs prodiguent des conseils techniques, ils s’attardent aussi sur l’aspect mécanique de la moto "on vérifie l’état de la batterie, de l’éclairage, la pression des pneus. On regarde aussi la lubrification de la chaîne et du moteur et c’est seulement après ça qu’on peut prendre la route en toute sécurité" indique Thierry Verstraeten, chef de projet chez Fédémot.

Le motard a une part de responsabilité dans 1 accident sur 4

Selon l’agence wallonne pour la sécurité routière, chaque année, environ 170 motards sont victimes d’un accident grave de la route en Wallonie. 4 accidents de moto sur 10 ont lieu le week-end. Fédémot estime que les motards manquent de formation "le motard a une part de responsabilité dans 1 accident sur 4" précise Jean-Marie Jorssen, directeur de Fédémot "c’est quand même important d’insister sur la formation lorsque l’on utilise un deux-roues motorisé". Pour le président de l’ASBL, certains motards manquent de pratique, ces cours sont donc essentiels pour leur rappeler les bons réflexes à avoir sur la route.

Si les motards doivent être vigilants quand ils reprennent la route, la police demande aussi aux automobilistes d’être plus attentifs à la présence des deux-roues "les automobilistes ne sont pas encore réhabitués à la présence des motards. Il faut donc ouvrir l’œil parce que la belle saison arrive et les motards seront plus nombreux les prochains jours".

Fédémot organise ces formations gratuites tout le mois d’avril. Il est cependant demandé de réserver son passage avant de se présenter à l’ASBL.