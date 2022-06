Безкоштовне навчання для дефіцитних професій у Бельгії | Des formations gratuites pour les métiers en pénurie

У Бельгії багатьом професіям не вистачає кадрів. Серед цих професій деякі можуть вам підійти. Є як ручні професії, так і функції на відповідальних посадах, від будівництва до ІТ та громадського харчування. Це дослідження дефіцитних професій в основному стосується Валлонії, але також подібне для двох інших регіонів. Загалом у Валлонії дефіцитні 141 професія.

Є організації як VDAB у Фландрії, Actiris у Брюсселі та Forem у Валлонії. Це регіональні бюро працевлаштування, які пропонують навчання та допомагають у професійній інтеграції. Сьогодні майже тисяча осіб вже зареєструвалися в Forem і близько 850 в Actiris. Більшість із них є кваліфікованими та володіють англійською чи навіть французькою мовами. Але якщо ви не володієте цими мовами, не панікуйте! Перекладачі присутні, щоб допомогти вам створити резюме та особисту справу. Для брюссельського регіону бажано записатися на прийом. Тим не менш, перекладач може прийняти вас у будь-який час. А якщо порадник безкоштовний, файл можна створити безпосередньо. Тоді вам цікаво записатися на курси які дозволять вам працювати у дефіцитних сферах.

Ромен Адам, речник Actiris, повідомляє, що певні теми цікавлять бельгійських роботодавців: "ІТ-сфери часто більш розвинені в Україні, ніж у Бельгії. Тому брюссельські роботодавці зацікавлені в навичках українців. Мовний бар’єр стає лише єдиною складністю, яку можна вирішити за допомогою безкоштовних курсів, які пропонує Actiris через інструмент "Брулінгуа", цифрова мовна школа". Тим не менш, проблема, яка залишається, полягає в еквівалентності диплома. Насправді, сертифікати Українського навчання не визнаються безпосередньо в Бельгії. Компетентні органи розглядують це питання.

Des formations gratuites pour les métiers en pénurie de Belgique

En Belgique, de nombreux métiers sont en manque de personnel. Parmi ces métiers, certains pourraient vous convenir. On y retrouve tant des métiers manuels que des fonctions dans des postes à responsabilité, de la construction à l'IT en passant par l'horeca. Cette étude sur les métiers en pénurie concerne principalement la Wallonie mais est aussi semblable pour les deux autres régions. Au total en Wallonie, 141 métiers sont en pénurie.

Vous avez ainsi le VDAB en Flandre, Actiris à Bruxelles et le Forem en Wallonie. Ce sont des offices régionaux pour l'emploi qui proposent des formations et aident à l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, près d'un millier d'exilés se sont déjà inscrits au Forem et environ 850 chez Actiris. La plupart sont qualifiés et parlent anglais, voire français. Mais si vous ne maitrisez pas ces langues, pas de panique ! Des interprètes sont présents pour vous aider à créer votre dossier. Pour la région bruxelloise, il est conseillé d'avoir un rendez-vous. Néanmoins, un interprète peut vous accueillir à tout moment. Et si un conseiller est libre, le dossier peut être créé directement. Ensuite, l'intérêt est de vous proposer des formations qui vous permettront de travailler dans ces domaines en pénurie.

Romain Adam, porte-parole d'Actiris, précise que certaines matières intéressent les employeurs belges: "Les domaines de l'IT sont souvent plus évolués en Ukraine qu'en Belgique. Les employeurs bruxellois sont donc intéressés par les compétences des Ukrainiens. La barrière de la langue ne devient plus que la seule difficulté, qui peut se résoudre via des cours gratuits proposés par Actiris via l'outil "Brulingua", une école de langue digitale". Néanmoins, le problème qui persiste, c'est l'équivalence du diplôme. En effet, les certificats d'études ukrainiens ne sont pas reconnus directement en Belgique. Les autorités compétentes se sont penchées sur le sujet.