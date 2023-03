Des forêts en bonne santé sont-elles synonyme de population en bonne santé ? Les scientifiques se penchent sur la question

Ces dernières années, nos forêts ont connu des épisodes de sécheresses à répétition qui ont tendance à affaiblir nos arbres. "Il faut savoir que les forêts ont toujours été exposées aux attaques d'insectes, de champignons, de tempêtes. Mais ici, le problème, c'est vraiment l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes qui vont aujourd'hui rendre nos arbres moins résistants, plus vulnérables face aux attaques de pathogènes" s'inquiète Isaline de Wilde.

Il faut également savoir qu'un des problèmes qui accentue cet état est le peu de diversité dans les forêts belges. Aujourd'hui, 65 % de la superficie boisée est composée de cinq espèces : le hêtre, le chêne, l'épicéa, le douglas et le frêne. À différents degrés, chacune de ces cinq essences fait face à des problèmes sanitaires plus ou moins importants. À cause de la sécheresse, ces arbres sont plus fragilisés et rencontrent des difficultés à combattre les maladies ou les insectes.

L'une des solutions apportée par l'ASBL serait de diversifier les arbres présents dans les forêts : "Il faut diversifier en essences, donc les espèces d'arbres doivent être différentes. Génétiquement aussi, il faut amener un patrimoine qui est diversifié, adapter les arbres aux sols, à la station, à l'exposition. On ne plante pas un arbre n'importe où. Il faut vraiment tenir compte des conditions dans lesquelles ce dernier va se retrouver pour faire le choix des essences".

En 2018, la Société Royale Forestière de Belgique a développé "Trees for futur". L'objectif est d'amener des essences qui viennent du sud de l'Europe et du bassin méditerranéen où le climat est similaire à celui que l'on annonce dans notre pays dans les prochaines années. Confiante, la directrice adjointe rajoute également : "C'est vraiment cette diversification qui va renforcer la résilience de nos écosystèmes forestiers".