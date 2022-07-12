RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Фонтани питної води в Брюсселі | Des fontaines d'eau potable

il y a 23 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Ви проходите повз, не побачивши їх. Гірше того, ви навіть не знаєте, що вони існують... 

Проте в Брюсселі повно фонтанів з питною водою. Ідеальний варіант для втамування спраги у спеку! 

Щоб полегшити наше життя, асоціація Infirmiers de rue створила ультрапрактичний інструмент: карта показує фонтани з питною водою та туалети, доступні безкоштовно в столиці. 

Ця карта також відображається на станціях метро. Ви також можете завантажити її у форматі PDF та/або запросити її в паперовому форматі на сайті асоціації. 

Ось карта 

Pièce jointe

Des fontaines d’eau potable à Bruxelles 

 

Vous passez devant sans les voir. Pire, vous ne savez même pas qu’elles existent…

Bruxelles regorge pourtant de fontaines d’eau potable. Idéal pour les coups de soif en ces fortes chaleurs !

Pour nous simplifier la vie, l’association Infirmiers de rue a mis en place un outil ultra-pratique : une carte reprend les fontaines d’eau potable, et les toilettes accessibles gratuitement dans la capitale.

Cette carte est également affichée dans les stations de métro. Vous pouvez également la télécharger en format PDF et/ou la demander en format papier sur le site web de l'association.

Voici la carte

Articles recommandés pour vous