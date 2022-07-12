Фонтани питної води в Брюсселі | Des fontaines d'eau potable

Ви проходите повз, не побачивши їх. Гірше того, ви навіть не знаєте, що вони існують...

Проте в Брюсселі повно фонтанів з питною водою. Ідеальний варіант для втамування спраги у спеку!

Щоб полегшити наше життя, асоціація Infirmiers de rue створила ультрапрактичний інструмент: карта показує фонтани з питною водою та туалети, доступні безкоштовно в столиці.

Ця карта також відображається на станціях метро. Ви також можете завантажити її у форматі PDF та/або запросити її в паперовому форматі на сайті асоціації.