Des flottes "plus durables" : la piste pour réduire l’impact environnemental des avions ?

La technologie : la solution ?

L’arrivée du nouvel avion du TUI ne plaît pas à tous les riverains anversois. Il y a quelques semaines, 130 activistes ont perturbé la réception organisée à l’occasion des 100 ans de l’aéroport de Deurne.

Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever (N-VA), a répondu à ces craintes au quotidien anversois : "Je suis moi-même un habitant de la ville. Anvers a besoin d’un aéroport qui reflète l’innovation et la croissance de la ville", a-t-il argumenté.

"Aujourd’hui, le produit d’appel, c’est le déplacement lui-même."

Pour Bart Jourquin, professeur d’économie à l’Université catholique de Louvain spécialisé dans les transports, la technologie des moteurs à combustion a atteint pour l’instant ses limites et ne permettra pas de réduire drastiquement les émissions : "Aujourd’hui, on n’a pas de technologie alternative au moteur à combustion. Dans le futur peut être. Si on arrive à faire fonctionner des avions électriques, c’est possible… mais on en est loin."

Selon le professeur, le paradigme des voyages est aussi en train de changer, provoquant une hausse de la demande des déplacements en avion : "On est souvent dans une logique dans laquelle on se dit 'Tiens, je partirais bien quelque part en vacances ce week-end, je vais sur le site de Ryanair ou d’autres. J’achète les billets les moins chers.' Et après seulement, on regarde pour acheter une nuit d’hôtel ou louer une voiture sur place. D’ailleurs, les sites internet sont conçus dans cette logique-là. Aujourd’hui, le produit d’appel, c’est le déplacement lui-même. Et donc on est en train en fait de créer une demande de déplacement."