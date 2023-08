Des fleurs séchées pour prolonger l'été

Quand elle a démarré dans la profession, il y a 10 ans Larissa s’est fournie chez un grossiste, se souciant d’abord de la variété des fleurs qui lui étaient proposées pour réaliser des bouquets " nature ", inspirés par ses souvenirs d’enfance. Elle l’a toujours su, un jour, ce sont les fleurs, sa passion de toujours, qui deviendraient son métier. Larissa, d’origine polonaise par sa maman, avait son Eden : le jardin luxuriant de sa grand-mère en Pologne, où chaque été, elle s’immergeait dans les couleurs et les parfums des fleurs, composant ses premiers bouquets. Elle concrétise donc son projet mais très vite, elle se trouve confrontée aux invendus et choisit de les transformer en pétales et fleurs séchées, réalisant des bouquets mais aussi des objets de décoration qu’elle place dans des boutiques de plus en plus nombreuses. En 2018, elle va plus loin dans sa démarche et décide de proposer à sa clientèle des fleurs locales éco-responsables qui délivrent leur incomparable parfum. De plus en plus de productrices se lancent dans cette activité rude et risquée et elle entend bien les soutenir, saluant leur démarche écologique et leur courage. Des fleurs qu’elle valorise aussi dans des créations pour des projets artistiques ou événementiels.