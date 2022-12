Des fleurs de seconde main ? François de Neufchâteau prouve que c’est possible

Comme les fruits et légumes, certaines fleurs sont vouées à être jetées à la poubelle car elles ne correspondent pas aux conditions de vente des grossistes. Pourtant, nombre d’entre elles sont encore en bon état et pourraient égayer salons et intérieurs en tout genre. Une opportunité que François a saisie lorsqu’il a lancé son magasin à Neufchâteau en septembre.

Tel un " chirurgien des plantes ", ce fleuriste récupère ces fleurs, les taille, les nettoie, enlève leurs mauvaises feuilles, reconditionne certains pots… Le tout en vue de les remettre en rayon et de leur donner une seconde vie !

En lançant PlantRescue, François a tout simplement choisi de mettre ces valeurs en application. " Je me rends compte qu’on consomme beaucoup trop, on achète des plantes pour dire d’acheter des plantes ", précise-t-il à TV Lux. " Je veux surtout faire passer le message que c’est d’abord du vivant qu’on achète et pas qu’une décoration. Donc, elle est faite pour repousser, elle est faite pour vivre. "

Une initiative qui permet donc d’éviter de donner une seconde vie aux plantes, mais également de les proposer à un prix démocratique aux clients.

>> Le reportage complet de TV Lux : " On ne dirait pas de la seconde main "