Des films pour toute la famille à découvrir pendant les vacances d’été

A Element City, la Cité des Eléments, cohabitent les Aériens, les Terriens, les Aquatiques et les Flamboyants. Si tout ce beau monde cohabite paisiblement, il y a une règle qu’il faut respecter pour éviter les catastrophes : on ne se mélange pas, chacun reste dans son coin. Mais lorsque Flamme croise la route de Flaque, tout va changer. Pourtant, ils n’ont réellement rien en commun, tout les sépare, ils sont, de prime abord, incompatibles… Ils sont comme l’eau et le feu. Et pour cause, Flamme appartient aux Flamboyants et Flaque aux Aquatiques. A deux, ils vont réaliser des miracles, dépasser les préjugés, apprendre à se connaître et plus si affinité… Elle qui est plutôt fonceuse et lui plutôt craintif !