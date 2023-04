Des films "minables" ont sauvé Nicolas Cage de 6 millions de dollars de dettes

L’acteur oscarisé de Leaving Las Vegas a avoué dans 60 minutes sur CBS qu’il avait accumulé une dette de 6 millions de dollars après l’effondrement du marché immobilier et qu’avoir enchaîné les mauvais films lui avait sauvé la mise.

"J’avais surinvesti dans l’immobilier. Le marché immobilier s’est effondré et je n’ai pas pu sortir à temps. Je les ai tous remboursés, mais c’était environ 6 millions de dollars. Je n’ai jamais déposé de bilan" a déclaré l’acteur.

Une période sombre évidemment pour Cage (Coppola de son vrai nom, neveu de Francis Ford), expliquant qu'"il faisait noir" mais que le fait de travailler non-stop et avec sérieux l’avait empêché de "perdre la tête". Et d’ajouter :

"Le travail a toujours été mon ange gardien. Ce n’était peut-être pas une valeur sûre, mais c’était quand même du travail. Même si le film est finalement minable, ils savent que je ne leur téléphone pas, que je m’en soucie à chaque fois."

Il est aussi revenu sur ses rôles qui auraient pu faire l’objet de suites et qui ont été abandonnés, ce qui n’a pas fait ses affaires.

"Le téléphone a cessé de sonner. C’était comme, 'Qu’est-ce que tu veux dire par nous ne faisons pas "National Treasure 3" ? Cela fait 14 ans. Pourquoi pas ?' Eh bien, "Sorcerer’s Apprentice" n’a pas fonctionné, et "Ghost Rider" n’a pas vraiment fait d’entrées. Et "Drive Angry", qui vient d’aller et venir", a détaillé l’acteur. "J’ai tous ces créanciers et l’IRS et je dépense 20.000 $ par mois pour essayer de garder ma mère hors d’un établissement psychiatrique, et je ne peux pas. Tout se passait en même temps."

Par contre, Nicolas Cage n’a pas évoqué d’éventuels soucis d’argent en lien avec sa vie personnelle : marié et divorcé 4 fois, dont un dernier mariage express de 4 jours et une demande de pension alimentaire. Et une aide mensuelle à son fils avec le chiffre avancé de 16.000 dollars (et dont la moitié servirait à payer la pension alimentaire à l’ex-femme de son fils !).