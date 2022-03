Des films d'animation pour toute la famille, à découvrir pendant les vacances de Pâques

L’intrépide petite abeille Maya et son ami Willy se retrouvent bien malgré eux à protéger un œuf d’or. Dans cet œuf, une fois éclos, il y a Smoosh… une princesse fourmi. Maya qui ne jure que par les bêtises mais aussi et surtout par l’aventure, se retrouve en plein milieu d’une grosse querelle de fourmis.

Au départ, Maya l’abeille est l’héroïne d’un roman publié en 1912 en Allemagne par Waldemar Bonsels. Vers la fin des années 70 et le début des années 80, Maya est devenue la star d’une série animée adorée par toute une génération (la génération Goldorak et Dorothée). Puis en 2012, le fameux Studio 100 (Studio Honderd), à qui l’on doit Fred & Samson, le lutin Plop et Méga Mindy, a racheté cette licence pour réaliser des dessins animés en 3D des plus rigolos et modernes avec un certain succès.

Du petit au grand écran, il n’y a qu’un pas pour cette ruche créative qui nous propose le 3e volet des aventures cinématographiques de Maya et de ses amis. Des aventures toujours aussi folles, aussi tendres et drôles. Des aventures pleines de couleurs et de rondeurs… Même les fourmis sont mignonnes à croquer. Des aventures avec, encore, en toile de fond, une ode à l’amitié et à l’entraide, une ouverture aux autres et à la différence, une gloire aux bêtises et au fait d’assumer leurs conséquences.