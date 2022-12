Dès février 2023, un médicament contre la mucoviscidose sera remboursé intégralement pour les enfants de 6 à 11 ans

"Nous avons tout fait pour trouver une solution. Et nos efforts sont récompensés. De cette manière, nous pouvons garantir les meilleurs soins possibles à plus de 140 enfants de moins de 12 ans atteints de mucoviscidose. C'est tout ce qui compte", a déclaré le ministre dans un communiqué de presse.

Depuis le 1er septembre 2022, et comme le gouvernement l'avait déjà annoncé pendant l'été, Kaftrio était remboursé pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans. Ce médicament contre la mucoviscidose améliore la fonction pulmonaire, réduit le nombre d’infections, diminue le besoin d’antibiotiques et offre aux patients une meilleure qualité de vie.

Désormais, détaille le communiqué du cabinet Vandenbroucke, les moins de 12 ans seront eux aussi remboursés et il ne sera plus nécessaire d’introduire une demande auprès du Collège des médicaments orphelins, ce qui réduit la période d’incertitude pour le patient et le médecin en attendant que le remboursement soit approuvé.