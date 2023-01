C’est le début des soldes et pourtant Instagram ne veut plus de l’onglet "Boutique". Le réseau social de Meta a annoncé des changements dans sa barre de navigation.

Dès février 2022, Instagram va changer de design. Adam Mosseri, le patron du réseau social, l’a annoncé dans une vidéo publiée sur son compte. La barre de navigation visible au lancement de l’application va subir des changements, avec en premier lieu la suppression de l’onglet "Boutique" au profit du retour du "+ ", l’onglet pour créer des contenus. L’ordre des onglets sera le suivant : accueil, recherche, créer, Reels et profil. Si la place des onglets "accueil", "recherche" et "profil" ne changent pas, l’onglet "Reels" à ce jour au centre laissera sa place à l’onglet "création" tandis que la page "Boutique" disparaîtra complètement.

"Vous pourrez toujours faire des achats sur le Feed, dans les Stories, dans les Reels et dans les publicités. L’idée est de simplifier Instagram et de se concentrer davantage sur ce que nous essayons de faire, c’est-à-dire rassembler les gens autour de ce qu’ils aiment. […] nous nous concentrons sur trois choses : inspirer les gens à s’exprimer, aider les gens à découvrir ce qu’ils aiment et créer des liens entre les gens autour de ce qu’ils trouvent".