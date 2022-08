Des feuilles d'ananas pour fabriquer des sacs !

" En moyenne, on est sur 6 heures de travail pour un sac. Je parle uniquement de la confection. Je ne parle pas de la conception du prototype. Le prototype est, à cette étape, complètement validé. Donc on est sur 6 heures. Pour 6 heures, on peut avoir des sacs qui vont coûter entre 109 et 189 euros. "

On ne passe pas par une chaîne en Chine ou au Portugal. On est vraiment sur du " Made in Belgium ".

"Ce qu’il faut garder en tête, c’est qu’on est sur un produit avec des matériaux qui sont, à la base, fabriqués de façon éco-responsable, dont les ouvriers reçoivent une paie qui est adéquate et le produit est en soi dessiné, conçu et fabriqué en Belgique. On ne passe pas par une chaîne en Chine ou au Portugal. On est vraiment sur du " Made in Belgium ".