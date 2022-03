Des femmes migrantes jouent les guides et vous racontent leur Molenbeek… avec même une maison hantée

Un peu plus loin, c’est au milieu d’une place d’apparence banale que la directrice nous emmène pour une nouvelle halte de la balade. Une place où les cris d’enfants résonnent puisqu’elle est remplie de balançoires, ponts suspendus et autres structures de jeux en tout genre. "Bienvenue au parc Bonnevie. Il y a quelques années, c’était une grande place laissée à l’abandon entre des hauts immeubles et qui était mal fréquentée le soir. Depuis, ici, tout a été rénové. On a installé tous ces jeux pour les enfants, mais aussi des bancs par exemple. C’est très important. C’est aussi devenu un lieu de rencontre pour les mamans du quartier. Et même jusque tard le soir. On voit aussi des femmes plus âgées qui viennent s’installer ici pour discuter".

Au bout de la place, il y a même une petite dizaine de dames qui rient aux éclats, pas tellement rassurées en se regardant l’une l’autre faire un petit parcours à vélo. "On apprend à rouler à bicyclette avec notre professeur", explique l’une d’elles, Najima, la cinquantaine. "Ça va. On s’en sort, mais on est débutantes. C’est un peu dangereux pour nous. Même si c’est beaucoup mieux de rouler ici que de devoir aller sur la route, à côté des voitures".