Des fauteuils s’envolent à un prix exorbitant dans " Affaire conclue "

Lundi 4 avril, Manon, une jeune Belge originaire d’Aywaille, propose deux fauteuils qui plaisent immédiatement aux acheteurs d’"Affaire conclue ".

Les fameux " Lounge chair Eames " des designers Charles Eames et sa femme Rea ont eu beaucoup de succès. En effet, ils ont été vendus à plus de 6 millions d’exemplaires à travers le monde. Manon en a apporté deux : le premier, en bois de palissandre de Rio, est le plus coté, en effet, ce bois est maintenant un élément naturel protégé. L’autre siège est fabriqué en " frêne noirci ".

En salle des ventes, les acheteurs sont tout de suite très intéressés, surtout Christophe Servant. Celui-ci dispose déjà d’une très belle collection dans sa boutique. On parle de plus ou moins 150 " Lounge chair Eames ". L’expert en design donne quelques conseils pour vérifier l’état du cuir, de la base en bois et des réparations éventuelles.

Il faut tout d’abord vérifier le cuir des fauteuils. Ensuite, il explique que ceux-ci sont construits avec une base arrière flottante reliée par un amortisseur en plastique, qui doit se décoller si l’on se jette dessus. Cela évite que le bois ne casse. Ensuite, il est très important de vérifier si ces fauteuils ont déjà été restaurés. Si c’est le cas, il faut vérifier comment on a procédé. La meilleure façon de les réparer est d’utiliser de la colle et non des vis qui les abîmeraient.

Après toutes ces explications, les enchères peuvent commencer, Anne-Catherine fait une offre à 1000€. Très vite, les enchères grimpent et atteignent 5000€. La bataille fait rage entre Caroline et François-Xavier : 5200€, 5500€, 5700€, 6000€, 6500€. Alors, Christophe entre dans le jeu. A plusieurs reprises, il explique qu’il faut restaurer un des deux fauteuils, que ça implique un certain coût, mais ça ne l’empêche pas pour autant de surenchérir à 7000€. Les autres acheteurs expliquent que Christophe a tellement bien parlé de ces fauteuils que ça leur a donné envie d’en acquérir. Manon explique qu’elle est atteinte de la sclérose en plaques et que l’argent récolté sera versé pour la Ligue de la sclérose en plaques. Les enchères repartent de plus belle 7600€, 7800€, 7900€, 8000€. Durant celles-ci, Caroline et Christophe ne lâchent pas l’affaire. Caroline explique qu’elle compte vendre l’un et garder l’autre pour elle. Christophe fait une offre de 9000 euros, Caroline fait une surenchère à 9200€. Finalement, l’affaire est conclue à 10 600€ à la grande joie de Caroline et de Manon, bien sûr !

