Des farines d’anciennes variétés de céréales pour plus de diversification

Depuis peu, son fils Oscar, 18 ans, apprend à ses côtés. Et dans ce souci toujours de diversification, lui aimerait produire des pâtes. Anne-Françoise a également fait l’acquisition d’une floconneuse pour faire des flocons d’avoine, d’épeautre et d’orge. L’agricultrice a également planté des lentilles cette année. " Quand j’étais dans l’agriculture traditionnelle, j’avais l’impression que notre avenir était bouché. En cherchant à me diversifier et en privilégiant le circuit court, je me suis rendu compte qu’il y avait tellement de possibilités. Après 20 ans dans la ferme, les horizons continuent de s’ouvrir et je me rends compte qu’il y a encore plein de choses à découvrir. C’est ce que j’adore dans ce métier ", termine Anne-Françoise.