Des fans du monde entier pour le dernier concert de la tournée d'adieu d'Elton John

Venus partager avec leur idole l'ultime concert de son ultime tournée, des fans du monde entier sont réunis samedi à Stockholm pour le dernier spectacle officiel d'Elton John, après plus d'un demi-siècle sur les routes.

Sous un soleil étincelant, certains admirateurs étaient déjà dans l'après-midi aux abords de la Tele2 Arena, où le spectacle doit débuter à 20h00. Samedi est le deuxième soir consécutif que le stade accueille à guichets fermés la star britannique pour la dernière étape de cette ultime tournée débutée il y a cinq ans et qui fut perturbée par le Covid de coronavirus et une opération de la hanche en 2021.

Avec "Farewell Yellow Brick Road", Elton John aura donné 330 concerts avant Stockholm, sillonnant Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Canada et Royaume-Uni. "Pour la tournée la plus lucrative de l'histoire du monde, +Farewell Yellow Brick Road+ est étrangement sobre", s'étonnait le quotidien Dagens Nyheter, qui se félicitait toutefois de l'enthousiasme contagieux de l'artiste au 300 millions de disques vendus. Les "objections sont faciles à oublier quand Elton John, vêtu d'un blazer à paillettes arlequin et souriant jusqu'aux oreilles, tape son piano à queue comme si tout en dépendait".

Au total, l'artiste de 76 ans aura joué devant 6,25 millions de fans lors de cette tournée.