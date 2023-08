Des fans de Ghost ont été priés d'enlever leur maquillage lors d'un concert, et le groupe a réagi

La tournée américaine de Ghost avec Amon Amarth a connu un rebondissement inattendu vendredi (11 août) lorsque les fans ont été informés avant le concert au Hollywood Casino Amphitheatre de St. Louis, dans le Missouri, qu'ils seraient refusés s'ils portaient "du maquillage ou des masques couvrant le visage" qui "ne pouvaient pas être enlevés sur demande".

Inutile de dire que cette décision n'a pas été bien accueillie par les fans, en particulier ceux à qui on a demandé d'enlever le maquillage qu'ils avaient méticuleusement appliqué avant le show et qui n'ont pu entrer qu'après l'avoir fait.

Un membre d'Instagram @aggressivesquirrelartandstuff a écrit : "Nous avons été arrêtés et ma fille a été forcée d'enlever son maquillage Papa III. Elle était dévastée et embarrassée au-delà des mots..."

Une autre fan a posté sur Facebook une vidéo de son maquillage avant le spectacle, en écrivant : "Ouais, c'était super bizarre. On m'a dit de m'essuyer la bouche lol. Je veux dire que je l'ai fait parce que je ne vais pas rater Ghost à cause de ça".

Le fan Ghostlyghoul a écrit sur Instagram : "On m'a dit que mon fond de teint était trop clair et qu'il ressemblait à du maquillage, alors on m'a donné des lingettes démaquillantes et on m'a dit que le contact avec les yeux blancs n'aidait pas..."

Après le concert, la salle a publié un communiqué pour s'excuser de la "confusion" autour de cette politique, et Ghost lui-même l'a partagé avec une déclaration courte, simple et sans ambiguïté : "Nous encouragerons TOUJOURS l'expression créative, nous ne l'étoufferons JAMAIS".

On sait à quel point la participation des fans fait partie intégrante du mythe et de l'histoire de Ghost, et que le leader Tobias Forge apporte explicitement son soutien à des événements organisés par les fans comme la Ghost Convention qui se tient dans la grotte appelée The Devil's Arse, on comprend donc leur agacement de voir leurs fans pointés du doigt.