Des fans de Barbie en colère : la chanson "Barbie Girl" d’Aqua absente de la bande-annonce du film

Aqua est un groupe de rock danois et norvégien fondé en 1989. En avril 1997, ils ont sorti la chanson "Barbie Girl", qui a rapidement atteint la tête des classements dans le monde entier. C’est l’un des singles les plus vendus de tous les temps. Cinq mois après sa sortie, Mattel, les créateurs de Barbie, ont intenté une action en justice contre la maison de disques d’Aqua pour violation de la marque Barbie et des droits d’auteur, incitant la maison de disques à contre-poursuivre pour diffamation. Les deux réclamations ont été jetées avec la loi sur la parodie protégeant la chanson, mais il pourrait encore y avoir des frictions envers Aqua chez Mattel après cet épisode.

Barbie sortira dans les salles de cinéma le 21 juillet 2023.