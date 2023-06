Des fans amnésiques après un concert de Taylor Swift…

Taylor Swift et son giga méga Eras Tour sillonnent les stades des États-Unis depuis le printemps avant d’enchaîner à la rentrée avec l’Amérique Latine. Et peu importe s’il pleut des cordes, elle livre un show généreux de plus de 3 heures. Mais voilà que des fans de la chanteuse évoquent un étrange phénomène, "l’amnésie post-concert". En réalité, on peut tou.te.s la vivre, c’est bien réel et bien normal. Explication.

C’est sur Consequence que le ressenti de fans ont été rapportés des réseaux sociaux : ils parlent de certains morceaux joués et de moments vécus pendant le concert qu’ils ont tout simplement oubliés une fois le show terminé.

Mais en réalité, cela peut nous arriver à tou.te.s et pas seulement à un concert d’ailleurs (par exemple à son mariage). L’explication est psychologique et scientifique: l’excitation, les fortes stimulations et interactions… En un mot, les moments de forte intensité sont vécus par le corps comme du stress, ce qui a comme effet de faire circuler le glucose situé dans le foie vers le système sanguin. Conséquence : l’amygdale, cette zone du cerveau impliquée dans la reconnaissance des émotions, libère la noradrénaline, qui aide à fixer les souvenirs. Mais s’il y en a trop, elle devient contre-productive (et pire si vous ajoutez de la caféine ou de l’alcool !).

Dans le cas du concert de Taylor Swift, la Dre Michelle Phillips, maître de conférences en psychologie musicale au Royal Northern College of Music de Manchester, a expliqué à la BBC que "cet environnement est hautement stimulant : un spectacle spectaculaire de 44 chansons de l’une des plus grandes stars de la pop de l’Histoire, il est dès lors assez facile pour votre cerveau d’omettre des moments clés de votre mémoire."

Mais, "en fait, c’est probablement l’une des choses dont ils se souviendront pour le reste de leur vie", a-t-elle ajouté. "C’est simplement qu’ils encodent certains aspects de l’événement dans la mémoire, et pas d’autres."

Qu'on se rassure, pas (encore!) d'Alzheimer en vue, mais une raison supplémentaire, si besoin est, de profiter à fond de l’instant présent.