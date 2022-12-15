Українські сім’ї в маєтку Шеветонь | Des familles ukrainiennes accueillies au domaine provincial de Chevetogne

Українські біженці прибули вчора до провінційного володіння Шеветон. Як пояснює Мателе, маєток і місто Сіні реагують на надзвичайну ситуацію. "Є сім'ї, які все ще перебувають у центрах Fedasil або які все ще перебувають у прийомних сім'ях з лютого минулого року, і це стає дуже важко і довго. Є сім'ї, які все ще без нічого, без житла, і тому пріоритетом тут є їх переселення швидко, враховуючи дуже низькі температури", – пояснює Северін Гедерт, президент CPAS de Ciney.

Ці сім’ї, в основному матері та діти, розміщуються в лісових будинках, вони зазвичай приймають шкільні групи або сімейні зустрічі. Незаселені будинки взимку. Ці українські родини не просто отримають житло : Ciney CPAS підтримуватиме їх у їхніх кроках до отримання доходу від інтеграції. "Ми підтримуємо їх у їхніх кроках, а тим часом CPAS щотижня надаватиме їм фінансову допомогу, щоб вони могли задовольнити свої потреби".

Ці сім'ї повинні залишитися в маєтку Шеветонь до весни, а тоді доведеться шукати інше рішення, оскільки знову розпочнеться туристичний сезон.