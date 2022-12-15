Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Українські сім’ї в маєтку Шеветонь | Des familles ukrainiennes accueillies au domaine provincial de Chevetogne

© Tous droits réservés

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Українські біженці прибули вчора до провінційного володіння Шеветон. Як пояснює Мателе, маєток і місто Сіні реагують на надзвичайну ситуацію. "Є сім'ї, які все ще перебувають у центрах Fedasil або які все ще перебувають у прийомних сім'ях з лютого минулого року, і це стає дуже важко і довго. Є сім'ї, які все ще без нічого, без житла, і тому пріоритетом тут є їх переселення швидко, враховуючи дуже низькі температури", – пояснює Северін Гедерт, президент CPAS de Ciney.

Ці сім’ї, в основному матері та діти, розміщуються в лісових будинках, вони зазвичай приймають шкільні групи або сімейні зустрічі. Незаселені будинки взимку. Ці українські родини не просто отримають житло : Ciney CPAS підтримуватиме їх у їхніх кроках до отримання доходу від інтеграції. "Ми підтримуємо їх у їхніх кроках, а тим часом CPAS щотижня надаватиме їм фінансову допомогу, щоб вони могли задовольнити свої потреби".

Ці сім'ї повинні залишитися в маєтку Шеветонь до весни, а тоді доведеться шукати інше рішення, оскільки знову розпочнеться туристичний сезон.

Décès d'un homme à Froyennes

Pour voir ce contenu, connectez-vous gratuitement

Des réfugiés Ukrainiens sont arrivés cette semaine au domaine provincial de Chevetogne. Comme l’explique Matélé, le domaine et la ville de Ciney répondent à une situation d’urgence. "Il y a des familles qui sont toujours dans des centres Fedasil ou qui sont toujours dans des familles d’accueil depuis le mois de février dernier et ça devient très difficile et long. Il y a encore des familles qui sont sans rien, sans logement et donc ici la priorité c’est de les reloger très vite étant donné les températures très basses", explique Séverine Goedert, présidente du CPAS de Ciney.

Ces familles, essentiellement des mamans et des enfants, sont logées dans les maisons forestières qui accueillent généralement des groupes scolaires ou des réunions de famille. Des maisons inoccupées en hiver. Ces familles ukrainiennes ne seront pas juste logées : le CPAS de Ciney les accompagnera dans leurs démarches pour obtenir un revenu d’intégration. "On les accompagne dans leurs démarches et en attendant le CPAS leur accordera toutes les semaines une aide financière pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins".

Ces familles devraient rester au domaine de Chevetogne jusqu’au printemps. A ce moment-là, il faudra trouver une autre solution car la saison touristique recommencera.

Articles recommandés pour vous