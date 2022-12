Des familles ukrainiennes accueillies au domaine provincial de Chevetogne

Des réfugiés Ukrainiens sont arrivés hier au domaine provincial de Chevetogne. Comme l’explique Matélé, le domaine et la ville de Ciney répondent à une situation d’urgence. " Il y a des familles qui sont toujours dans des centres Fedasil ou qui sont toujours dans des familles d’accueil depuis le mois de février dernier et ça devient très difficile et long. Il y a encore des familles qui sont sans rien, sans logement et donc ici la priorité c’est de les reloger très vite étant donné les températures très basses", explique Séverine Goedert, présidente du CPAS de Ciney.

Ces familles, essentiellement des mamans et des enfants sont logées dans les maisons forestières, elles accueillent généralement des groupes scolaires ou des réunions de famille. Des maisons inoccupées en hiver. Ces familles ukrainiennes ne seront pas juste logées : le CPAS de Ciney les accompagnera dans leurs démarches pour obtenir un revenu d’intégration. "On les accompagne dans leurs démarches et en attendant le CPAS leur accordera toutes les semaines une aide financière pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins".

Ces familles devraient rester au domaine de Chevetogne jusqu’au printemps, à ce moment-là il faudra trouver une autre solution car la saison touristique recommencera.