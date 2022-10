Des façades du SPF Justice dégradées en signe de protestation contre la prison de Haren

Des façades du SPF Justice et de la Régie des Bâtiments ont été dégradées à coup de peinture et de graffitis dans la nuit de lundi à mardi à Bruxelles, a fait savoir le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) sur Twitter. Les inscriptions apposées sur les façades renvoient clairement à une forme de protestation contre la nouvelle prison de Haren.

On peut lire sur les façades "Maxi prison = maxi injustice", un slogan utilisé lors d'actions de protestation contre la construction de la nouvelle prison. Cette dernière doit remplacer à terme les trois prisons de Saint-Gilles, Berkendael et Forest et peut accueillir 1.190 détenus.

"Scandaleux!", a réagi Vincent Van Quickenborne dans un tweet posté en néerlandais. "Haren offre un espace pour sanctionner plus efficacement et plus humainement. Mais pour certains extrémistes de gauche nous ne pouvons même pas emprisonner de criminels. C'est de la folie! La justice agira contre cela", a-t-il notamment écrit.