Des expériences qui dégenrent et changent le regard sur les danses traditionnelles

Dans une zone péri-urbaine, une salle de danse accueille un atelier merveilleux. Sur le parquet ou sur la scène, on apprend les danses traditionnelles en mettant le genre de côté.

Fini l’obligation de mener la danse, pour les hommes, et de suivre, pour les femmes ! Fini le théâtre genré et les petites humiliations !

Hommes, femmes, non binaires, queers ou non, les corps sautent, tapent et raient le parquet dans une ronde joyeuse. Et c'est le collectif queer et féministe 'As Queer As Folk' qui les initie au bal trad’.

"Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de transmettre oralement des choses qui ont été transmises oralement. En dégenrant, on ne change pas la tradition, on veut faire vivre cette tradition dans le monde actuel. Et dans le monde actuel, il y a des personnes queer. Nous, on est queer et donc on danse entre hommes, entre femmes, entre personnes non-binaires".

Le cadre se veut dégenré, pro-consentement, sans séduction et non commercial. Quatre points qui ne viennent pas de nulle part : ils sont sortis des expériences vécues de violence sociale.



'Au Bal' fait partie de la série documentaire 'L'enchantée',

qui explore la joie militante.

Un podcast écrit et réalisé par Juliette Hamon

Dans La Ronde Podcast