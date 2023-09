Des expériences chirurgicales en impesanteur

Vladimir Pletser rejoint le Centre européen de recherche et de technologique spatiale de l’Agence spatiale européenne (ESA) en 1985. Pendant une trentaine d’années, il travaille comme physicien-ingénieur sur le développement de la charge utile en microgravité de l’ISS et sur le programme de vol parabolique de l’ESA. Il détient d’ailleurs le record du monde de vols paraboliques à bord du plus d’avions différents (14) et totalise plus de 39h30 d’impesanteur -ce qui équivaut à plus de 26 orbites terrestres-.

Vladimir Plester est candidat astronaute pour la Belgique depuis 1991. Il s’est formé au Johnson Space Center de la Nasa à Houston avant de devenir à son tour instructeur de formation d’astronautes pour des vols paraboliques et des missions spacelab. Il a aussi participé à trois campagnes internationales de la Mars Society de simulation de mission martienne en tant que commandant d’équipage.

Vladimir Plester a été professeur invité et conseiller scientifique au Centre de technologie et d’ingénierie pour l’utilisation de l’espace de l’Académie chinoise des sciences. Il y a apporté sa grande expertise sur les expériences de microgravité et les vols paraboliques.

