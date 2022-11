Des étudiants rebaptisent les auditoires de l’UCLouvain avec des noms de femmes

Des auditoires ont changé de nom, ce matin, à Louvain-la-Neuve. Une dizaine d’entre eux porte le nom de scientifiques et de chercheuses en sciences humaines : ceux d’Angela Davis, Christiane Taubira, Irène Kaufer, katherine Johnson, Alice Milliat, Rachel Carson, Rosalind Franklin, et Mae Jemison.

Ce n’est pas l’université qui est les a renommés, ainsi. Cette nuit, des collectifs d’étudiants féministes ont mené une action pour les rebaptiser. Armés d’affiches, de colle et d’échelles, ces étudiants et étudiantes ont arpenté les rues de la ville piétonne endormie, pour remplacer les noms actuels.

Seulement deux auditoires

Ces étudiants estiment qu’ils réparent ainsi une fameuse injustice : "Il y avait jusqu’ici seulement deux auditoires qui portaient des noms de femmes : le Sainte-Barbe et le Pierre et Marie Curie. Il est clair que ce n’est pas suffisant. Cette politique de toponymie des noms d’auditoires date des années 70. Aujourd’hui on prend les questions de genre différemment. Il fallait donc actualiser ces noms", explique Justine Havelange, présidente de l’assemblée générale des étudiants de Louvain-la-neuve (AGL).

"Ce type d'action peut permettre aux jeunes filles d'avoir des personnalités à qui s'identifier", poursuit Augustin qui a pris part à l'action. "Quand on pense à la science, on pense à des grands noms comme Darwin, Mendel, Morgan. C'est important pour les jeunes filles aussi d'avoir des modèles. Pour moi ça a tout son sens".

Un travail est en cours à l'UCLouvain