Des étudiants ont créé un scotch comestible pour manger plus proprement.

Et s'il suffisait tout simplement de maintenir fermés les gyros, wraps et autres burritos à l'aide d'un scotch pour que le contenu reste bien en place ? On pourrait enfin profiter de tous les ingrédients à chaque bouchée... C'est le constat qu'un groupe d'étudiants américains suivant une formation d'ingénieurs dans le Maryland à l'université John Hopkins a fait pour lancer le concept d'un sparadrap que l'on pourrait avaler sans craindre pour notre santé.

Leur innovation ne mesure que 5 cm sur 1 cm et fond dans la bouche.

Les étudiants sont actuellement en train de déposer un brevet pour protéger leur découverte. On ne peut donc pas connaître leur secret de fabrication dans les détails. L'un des concepteurs assure que les aliments utilisés ne constituent aucun danger pour les consommateurs.

Cependant, on sait que ce scotch est réalisé à partir de fibres alimentaires. Nom de code : Tastee Tape. Ils ont utilisé des burritos comme cobayes pour vérifier que leur invention fonctionnait véritablement. Leurs multiples essais ont consisté à trouver les bons ingrédients qui permettent d'étirer suffisamment l'adhésif sans qu'il s'arrache et qu'il soit capable d'être résistant pour maintenir le burrito fermé. Le scotch devient collant lorsqu'on l'humidifie. On peut ainsi l'appliquer sur notre sandwich et commencer à manger notre snack.