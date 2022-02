Des étudiantes imaginent une paille anti-GHB

Le GHB, Gamma-Hydroxy-Butyrate, est une substance inodore, incolore et dont le goût est indétectable une fois mélangé à une autre boisson comme de l’alcool. Le GHB place la personne qui le consomme dans un état de "soumission chimique" qui peut être accompagné d’une amnésie, un "black-out". Utilisé notamment par les agresseurs sexuels pour droguer une victime à son insu et en abuser, le GHB est très difficile à détecter au-delà d’une dizaine d’heures. Des examens capillaires peuvent être effectués quelques semaines après l’ingestion mais ils coûtent cher, comportent un risque d’erreur et sont donc peu utilisés.

En attendant le détecteur de GHB, voici des conseils pratiques livrés par Pierre Schepens, psychiatre invité fin décembre à la RTBF : surveiller son verre, le couvrir si possible, observer la fabrication du cocktail et préférer une boisson en bouteille plutôt qu’en verre. Si après une soirée, on se réveille dans un état bizarre avec des souvenirs confus, il faut se rendre immédiatement chez son médecin ou aux urgences pour obtenir un constat médical puis porter plainte à la police.