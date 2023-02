Des étudiantes et des chercheuses de l'ULB revisitent des contes traditionnels

Des étudiantes et deux chercheuses de l'ULB ont réécrit, dans le cadre de l'événement carolo Les Femmes de mars, trois contes traditionnels en cherchant à donner davantage de poids aux personnages féminins dans ceux-ci et à les dépouiller des stéréotypes sexistes, a expliqué lundi Caroline Close, une des deux chercheuses.

Le projet a vu le jour dans le cadre du cours de sociologie politique du bachelier en sciences humaines et sociales, coorganisé par l'ULB et l'UMons sur le campus de Charleroi. Les étudiants et les étudiantes qui le suivent ont été invités, sur base volontaire, à se pencher de façon critique et féministe sur les contes traditionnels. "Dans ces contes, les héroïnes sont peu nombreuses, mais elles sont aussi très souvent représentées, dans des revisites telles que celles proposées par Disney, comme dans l'attente d'un héros qui viendrait les sauver", a expliqué Caroline Close.

Le travail de déconstruction et de reconstruction a donné lieu à de nouvelles versions inédites du Petit Chaperon rouge et de Blanche-Neige dans un premier temps, puis de la Petite Sirène dans un second temps. Pour Blanche-Neige, la version revisitée propose par exemple une héroïne maitresse de son destin, rusée et cultivée. Pour le Petit Chaperon rouge, le nouveau récit renverse le sexe des personnages : le chasseur devient chasseuse, la grand-mère devient grand-père, le loup devient louve. "Ce genre de processus permet de déjouer les rôles attribués traditionnellement aux deux sexes et de créer un tout autre imaginaire", a indiqué Caroline Close.

L'ensemble du travail a été encadré par les équipes de la Maison du conte de Charleroi qui ont notamment veillé à ce que les nouveaux récits respectent certains ressorts narratifs. Ce lundi, les contes ont été diffusés sur les ondes de Buzz Radio et de No Radio. Ils sont disponibles en réécoute sur les sites internet des deux médias.