Des études uniquement en anglais dans les universités flamandes ? Les recteurs face au ministre Ben Weyts

La proposition de cursus uniquement en anglais à la KUL, à l’UGent et à la VUB, serait notamment liée à la demande sur le marché du travail justifient les recteurs concernés.

Différents secteurs, dont celui du génie civil, connaissent en effet une importante pénurie de personnel. Il faut donc absolument augmenter le nombre de diplômés. Et selon Rik Van de Walle, le recteur de l’Université de Gand, il n’existe pas 1000 solutions pour y parvenir. Soit on baisse le niveau de difficulté des formations, ce qui engendrerait aussi une baisse de leur qualité, une option inenvisageable pour les recteurs. Soit on attire plus d’étudiants internationaux, ce qui n’est possible qu’en proposant suffisamment de cours en anglais.

Cette demande des universités flamandes est soutenue par les associations d’étudiants et par les organisations d’employeurs. Selon ces dernières, cette anglicisation de certaines filières est primordiale dans un contexte international, un contexte où les employeurs exigent de plus en plus souvent des jeunes diplômés de maîtriser les terminologies du secteur dans la langue de Shakespeare.