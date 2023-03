Des essuie-glaces empêchant la pluie de se déposer sur le pare-brise ?

Un balai d'essuie-glace d'un nouveau genre vient d'être récompensé d'un prix de l’Innovation de la Sécurité routière. Il se démarque par sa structure en silicone et le film de protection hydrophobe qu'il diffuse sur le pare-brise afin que l'eau ne se dépose plus dessus lorsqu'il pleut. La vision du conducteur ne sera plus altérée, même par mauvais temps.

Cette nouvelle génération d’essuie-glaces apporte davantage de sécurité au conducteur et à ses passagers en cas d'intempéries. Par mauvais temps, ils contribuent à améliorer la visibilité en éliminant la pluie, la neige, la poussière et le gel. Ce modèle, fabriqué par l'équipementier français Valeo, est aujourd'hui distribué dans toute l'Europe et compatible avec la majorité des véhicules du marché.