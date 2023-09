Des espèces invasives à la table d'un restaurant londonien.

Des écureuils gris qui pullulent dans les villes et campagnes britanniques au détriment de leurs cousins roux à l'écrevisse "signal" qui fait disparaître les écrevisses locales en passant par la renouée du Japon, tous "sont des forces de destruction", explique-t-il. Mais "elles sont toutes comestibles, elles sont toutes délicieuses". Elles font partie des envahisseurs au cœur d'un récent rapport d'experts travaillant sous l'égide de l'ONU, dont la publication a donné lieu à des appels de spécialistes à "se réveiller" face à ce "fléau".

Douglas McMaster voudrait, lui, que la chaîne d'approvisionnement de ces espèces soit "légitimée" et qu'elles deviennent "une ressource accessible" pour les chefs. Mais l'idée n'est évidemment "pas de populariser ces espèces et que la demande soit telle qu'elle leur permette de devenir plus invasives. Ce serait quelque chose de terrible", souligne-t-il. Son espoir est que l'on puisse "apporter un équilibre au sein de l'écosystème et qu'ensuite, on arrête de les manger".