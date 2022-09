Des erreurs dans un manuel scolaire sur les institutions belges : qui contrôle les contenus?

Les nombreuses erreurs émaillant le manuel invitent à se poser la question du "contrôle de qualité" exercé par les différents pouvoirs organisateurs. WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement) "a mis en place un processus de validation pour les manuels produits par nos conseillers pédagogiques et nos formateurs selon les nouveaux programmes et les demandes qui nous reviennent du terrain. Plusieurs relectures (relecture administrative, orthographique, formelle et relecture de fond) sont ainsi effectuées par un comité regroupant des membres des personnels en charge de ces matières, mais aussi des experts externes, pour assurer la validation de nos productions avant diffusion".

Au cabinet de la Ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, on explique que la situation diffère selon que le manuel scolaire figure ou non dans le "Catalogue Manolo" et bénéficie ou non d'une subvention. Si tel est le cas, l'éditeur du manuel doit signer une charte et assumer la responsabilité du contenu. En cas d'erreur, l'éditeur peut perdre sa subvention et le manuel sera sans doute retiré des écoles.

Si, au contraire, le matériel pédagogique n'est pas subventionné, il revient alors aux différents pouvoirs organisateurs (comme les communes ici en l'espèce) d'en vérifier le contenu. Tout ceci ne met pas les écoles à l'abri de l'initiative individuelle d'un.e enseignant.e qui choisirait sa propre documentation et passerait à côté d'éventuelles erreurs.

Heureusement, dans certains cas, les élèves et les enseignants peuvent compter sur la vigilance des parents. Dans le cas présent, l'éditeur a reconnu son erreur et demandé à Caroline Van Wynsberghe si elle était d'accord de relire et corriger la prochaine édition du manuel sur les institutions belges.