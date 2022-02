Des entreprises trouvent un intérêt au télétravail, entre baisse du coût d’occupation et de la surface de bureau

Alors, faut-il craindre une inflation galopante dans quelques mois à mesure que les entreprises vont rouvrir et sans doute diminuer la proportion de télétravail ? Il est certain que la hausse spectaculaire de l’inflation va avoir un impact sur le coût des bureaux utilisés par les entreprises. Mais aussi d’autres facteurs comme le chauffage, les denrées alimentaires, le coût du travail dans le catering et le nettoyage aussi (vu l’indexation des salaires).

Diminution de la surface de bureaux

Mais il faut aussi intégrer un autre élément dans l’équation : depuis les années, beaucoup d’entreprises diminuent le nombre de postes de travail dans les bureaux, ce qui fait baisser les charges, loyers et nettoyage notamment.

"C’est une tendance d’aller vers moins de mètres carrés, mais des mètres carrés plus qualitatifs. Les sociétés favorisent des bâtiments qui ont des performances au niveau durabilité, qui ont au moins implémenté des mesures pour réduire les consommations électriques", confirme Annick VandenBulcke.

Moins de mètres carrés, mais mieux localisés par rapport aux transports en commun

"Donc, moins de mètres carrés, mais mieux localisés par rapport aux transports en commun, ça devient de plus en plus important, et donc soit des bâtiments tout neufs, soit des bâtiments qui ont été lourdement rénovés."

Un exemple emblématique : Proximus a décidé en 2021 de vendre de son siège près de la gare du Nord à Bruxelles pour en relouer seulement la moitié de la surface après rénovation.

Alors bien sûr, il faut du temps pour qu’une entreprise puisse diminuer les surfaces de bureau qu’elle loue. Mais le mouvement est en marche.