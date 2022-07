Des entreprises offrent des collations saines pour le bien-être des employés

Chaque année, ce marché a une croissance globale de 30 à 40%

C’est à l’atelier de la ferme Nos Pilifs que Supersec, l’un des fournisseurs de la start-up, fait confectionner une multitude d’en-cas sains. Prenez par exemple des graines de tournesol, de courge, ajoutez de l’avoine riche en fibre, des noix de cajou, et des graines de sésame savamment dosées. Mélangez le tout avec du sirop d’agave pour remplacer le sucre. Après la cuisson, vous obtenez du granola, une collation saine et riche en énergie. Eric Pellerin, le directeur de Supersec, nous confie que c’est un marché qui monte en graine : "On voit que les consommateurs se remettent en question dans leurs habitudes alimentaires, mangent de plus en plus des produits bio, naturels sans exhausteurs de goût, des produits savoureux. Chaque année, on observe que ce marché a une croissance globale de 30 à 40%."

Une collation de qualité pour tenir plus longtemps

Diététicienne-nutritionniste, Stéphanie Tylleman est très sollicitée par de nombreuses sociétés sur la question alimentaire. Cette spécialiste en la matière nous révèle l’importance d’un goûter de qualité pour être en forme toute la journée : "Avec des produits effectivement plus nourrissants, on va tenir l’énergie beaucoup plus longtemps sur la journée. Avec parfois même des calories inférieures aux snacks qu’on retrouve dans les distributeurs. On ramène souvent cette histoire de calories. Une barre chocolatée est très énergétique si on regarde les calories, mais on ne va pas tenir très longtemps. Si l’on consomme ces collations saines, on peut observer qu’il y a moins de calories mais que l’on va tenir plus longtemps parce que les nutriments sont beaucoup plus intéressants. Donc on garde un niveau de concentration élevé et on est moins fatigué en fin de journée."

Les entreprises et les consommateurs prennent petit à petit conscience de l’importance d’une collation saine, dans une société où la graine du bien-être des employés a de plus en plus tendance à germer.