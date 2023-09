Des entreprises de travail adapté pour les chômeurs de longue durée ? C’est la question qu’a déposée Jean-Luc Crucke (Les Engagés) au Parlement

C’est le 13 septembre dernier que se tenait déjà la première édition spéciale de "QR le débat" de la saison. Au cours de cette émission, les différents représentants des partis politiques invités sur le plateau (MR, PS, PTB, Les Engagés, Ecolo), ont débattu sur différentes thématiques telles que l’emploi.



Selon l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), il existait en 2022 40.262 emplois vacants au sud de la Belgique. Aujourd’hui, 158 métiers sont encore en pénurie. Alors pour que ces emplois trouvent preneur, certains estiment qu’il serait utile de durcir les réglementations en matière de chômage pour les forcer. Mais pour le parlementaire wallon Jean-Luc Crucke (Les Engagés), les choses ne fonctionnent pas comme ça. "Quand on globalise les demandeurs d’emploi en considérant qu’un demandeur d’emploi correspond à un autre, on a toutes les chances de se tromper", affirme-t-il. Et pour cause, "si quelqu’un est demandeur d’emploi depuis longtemps, la première chose à faire est de demander pourquoi il l’est. Dans un premier temps, on peut se demander si ce n’est pas la responsabilité de ceux qui sont chargés de les former ? Une personne qui est demandeuse d’emploi depuis au moins six mois n’a plus les réflexes. Il faut donner beaucoup plus de souplesse à ça. Je viens en ce sens de déposer une question au Parlement et à la ministre wallonne de l’Emploi Christie Morreale (PS) en demandant si on ne pouvait pas, pour les personnes qui sont demandeuses d’emploi longue durée, demander de repasser par des établissements de travail adapté plutôt que de les exclure pour qu’elles tombent sur le CPAS et que ce soit une autre caisse qui paie."