Des entreprises belges impliquées dans un programme de missile européen BLOS

Les différents partenaires sont pour la France les entreprises MBDA France, Novadem et Safran Electronics & Defense, pour la Belgique FN Herstal, John Cockerill Defence, Xenics, Thales Belgium et l'École royale militaire (ERM) et pour Chypre The Cyprus Institute, Additess et Signalgenerix Ltd.

LYNKEUS sera prolongé par le projet MARSEUS, sélectionné par le Fonds européen de Défense (FED), qui a succédé à l'EDIDP en 2021.

Selon la Défense, MARSEUS permettra pour sa part de mettre en place les moyens d'entraînement, de s'intégrer à un système de gestion du champ de bataille (en anglais "Battlefield Management System", BMS) et de s'adapter à un système de missile de plus longue portée. Conduit en partenariat étroit avec les armées française, belge, chypriote et désormais également suédoise, MARSEUS, capitalisant sur les acquis de LYNKEUS, vise à consolider un concept opérationnel européen autour de la capacité des missiles du combat de contact et du combat collaboratif.