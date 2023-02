Des entrées pour le Championnat de Belgique RX à remporter

Le 5 mars ce sera "portière contre portière" sur le circuit Jules Tacheny.

Mettet accueillera une manche du championnat de Belgique RX.

Les courses seront intenses. Des sprints, ultra-rapides, de 4 ou 6 tours, sur un parcours taillé sur mesure qui mélange des tronçons de la piste de vitesse et des portions de terre au milieu du circuit.

Un parcours sélectif et technique où les virages en glisse, les jumps et les accélérations pied au plancher départageront les meilleurs pilotes du rallycross. Pas le temps de souffler : les départs s’enchaînent, sans interruption, jusqu’aux finales.

Et ce pour les six catégories en compétition : Super Nationale + de 2 litres. Super Nationale – de 2 litres. Crosskart junior, Crosskart Senior et RST Junior.

Voitures puissantes et impressionnantes. Bruits de moteurs. Freinages en travers. Des pilotes qui n’hésitent pas à aller au contact. Le show sera grandiose, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui bénéficient d’une vue d’ensemble sur le tracé.

Infos pratiques :