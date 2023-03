Des enquêteurs de l’ONU dénoncent l’esclavage sexuel des migrants en Libye

Les migrants piégés en Libye d’où ils tentent de rejoindre l’Europe sont réduits à l’esclavage sexuel, un crime contre l’humanité, a dénoncé la mission d’enquête de l’ONU sur la situation des droits humains dans ce pays.

La mission se dit préoccupée par la détérioration de la situation des droits humains en Libye, concluant une fois de plus qu'"il y a des raisons de croire qu’un large éventail de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité a été commis par les forces de sécurité de l’État et les milices armées", dans un communiqué.

La mission a constaté de nombreux cas de détention arbitraire, de meurtre, de torture, de viol, d’esclavage sexuel, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, confirmant que ces pratiques sont largement répandues en Libye. En particulier, la mission indique qu'"il existe des motifs raisonnables de croire que l’esclavage sexuel, un crime contre l’humanité, a été commis à l’encontre de migrants".