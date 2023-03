Des enfants de policier(s) obligés de "se cacher", est-ce que vous les comprenez ?

Stéphanie, une auditrice de Zellik, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je les comprends, je suis moi-même fille de policier. J’en étais très fière quand j’étais petite, il y a 30 ans, mais les mentalités ont changé. Je pense qu’il s’agit d’une question d’éducation, on n’a plus le respect de l’uniforme qu’on avait avant. Les temps changent et les gens deviennent égoïstes : quand on en a besoin, on les applaudit, mais on oublie vite ce qu’ils ont fait pour nous. Mon papa était policier à Molenbeek et je pense que depuis qu’il y a des zones de police, on ne connaît plus vraiment le policier de son quartier. Si j’étais à l’école, je n’oserais plus dire que mon papa est policier."