Des enfants dans les fontaines pour illustrer la canicule : inacceptable ?

Voilà donc qu’avec cette nouvelle hausse des températures, la problématique semble ressurgir chez nos voisins français mais aussi au Royaume-Uni, où une professeure de géographie à l’Université d’Exeter, Saffron O’Neill, dénonce elle aussi la manière dont les médias traitent des sujets liés à la canicule dans une carte blanche publiée par nos confrères du "Guardian".

Selon cette chercheuse spécialisée dans les conséquences du réchauffement climatique : "La façon dont les médias communiquent sur le dérèglement climatique reflète et façonne l’engagement des sociétés dans ce domaine. Derrière chaque photo faisant la Une des journaux se cache une personne qui reflète et perpétue la façon dont la société pense la dégradation du climat ". Et Saffron O’Neil d’insister sur le pouvoir qu’ont également les images de presse sur les représentations collectives, que ce soit pour penser une guerre, un attentat ou notre époque de dérèglement climatique.

Avec ses collègues, elle a d’ailleurs analysé la couverture médiatique des épisodes de chaleur survenus durant l’été 2019 dans quatre pays européens : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-bas. Une étude dont vous pouvez retrouver les résultats complets ici : SocArXiv Papers | Visual portrayals of fun in the sun misrepresent heatwave risks in European newspapers (osf.io)

Ceux-ci montrent une surabondance d’images associées au plaisir et à la détente sous le soleil (" fun in the sun ") par rapport à celles illustrant les impacts de la chaleur. En d’autres termes, les images de nageurs plongeant dans une piscine ou de familles à la plage étaient bien plus nombreuses que celles de terres desséchées ou de personnes suffoquant en ville. Même lorsque les médias choisissaient des images évoquant "l’idée de chaleur" ("idea of heat"), celles-ci étaient alors le plus souvent dépersonnalisées ou distantes (un ciel ensoleillé, des silhouettes dans la lumière, un gros plan sur un thermomètre, une carte, etc.).