Des enfants d’une école de Liedekerke bloqués en Allemagne après un accident de car, "les temps de repos des chauffeurs ont été respectés"

Un groupe d’élèves d’une école primaire à Liedekerke, en Flandre orientale, est resté bloqué en Allemagne après un accident de car en rentrant de classe de neige, a-t-on appris mercredi. Les enfants ont été pris en charge dans une salle de sport. Des élèves de l’école primaire Den Top de Leeuw-Saint-Pierre se trouvaient également à bord.

Le conducteur a été emmené à l’hôpital légèrement blessé après la collision. Parmi les élèves et les accompagnateurs, personne n’a été blessé. Les enfants recevront une assistance psychologique si nécessaire et se verront offrir de la nourriture et des boissons. Un autre car est en route pour les ramener chez eux.

Le car accidenté était conduit par un chauffeur expérimenté et en bonne santé, c'est ce qu'affirme le patron de la société de transport Jacobs Transport, basée dans le Limbourg.

L'entreprise est propriétaire des trois autocars qui ramenaient les élèves en Belgique après leur voyage scolaire. D'après son dirigeant Francis Paulussen, les temps de repos et de conduite ont été respectés. "Je peux dire que les conducteurs se sont suffisamment reposés et qu'ils n'étaient pas restés trop longtemps derrière le volant", fait-il valoir. "Ce sont deux conducteurs très expérimentés, employés depuis longtemps et nous n'avons jamais eu de problème avec eux." Le conducteur qui a percuté le poteau de signalisation est un homme d'une soixantaine d'années. Il s'est déchiré un tendon du genou lors de l'accident, mais n'aurait pas subi de blessures graves. Le conducteur du premier bus n'a pas vu l'accident se produire et a continué à rouler.

Le véhicule a été saisi, une enquête est ouverte.