Des enfants d’une école de Liedekerke bloqués en Allemagne après un accident de car

Un groupe d’élèves d’une école primaire à Liedekerke, en Flandre orientale, est resté bloqué en Allemagne après un accident de car en rentrant de classe de neige, a-t-on appris mercredi. Les enfants ont été pris en charge dans une salle de sport. Des élèves de l’école primaire Den Top de Leeuw-Saint-Pierre se trouvaient également à bord.

Le conducteur a été emmené à l’hôpital légèrement blessé après la collision. Parmi les élèves et les accompagnateurs, personne n’a été blessé. Les enfants recevront une assistance psychologique si nécessaire et se verront offrir de la nourriture et des boissons. Un autre car est en route pour les ramener chez eux.