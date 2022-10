Ces dossiers concernent effectivement "des opérations irrégulières dans les gestions de contrat, créés irrégulièrement avec des prix fixes, de manière rétroactive", précise-t-il.

Des arrêts de travail ont été organisés par les syndicats en réactions à ces menaces de licenciements, notamment sur les site de Gosselies et Gand.

Ce qui est inacceptable pour les syndicats, c'est le manque de concertation. "On veut avoir des concertations et on a demandé un bureau de concertation d’urgence au sein du secteur" explique Nicolas Schietacatte de la CGSLB. Selon lui, un préavis de grève a été envoyé par tous les syndicats confondus pour toutes les unités techniques au sein d’Electrabel, au sein d’Engie Electrabel".