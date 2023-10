Des emplacements de stationnement supprimés : Saint-Josse dit non au projet de réaménagement de la place de la Reine

Saint-Josse dit non au projet de réaménagement de la place de la Reine. La Région bruxelloise veut transformer le parvis de l’église Sainte-Marie et en faire une zone plus verte avec des trottoirs élargis, des pistes cyclables, un regroupement des arrêts de transports en commun mais pas que… Bruxelles Mobilité, l’administration régionale des travaux, prévoit aussi de supprimer 85 des 120 emplacements de stationnement sur la place de la Reine et aux alentours sur les territoires de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode.

C’est inacceptable !

Et pour le bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir, c’est tout simplement non. Il l’a annoncé dans une intervention sur ses réseaux sociaux confirmant l’avis rendu par la commune lors de la récente commission de concertation organisée suite au dépôt de la demande de permis d’urbanisme. "Il y a une volonté de supprimer les places de stationnement pour les habitants", explique Emir Kir. "Il y en aura beaucoup moins du côté de la rue Royale et du côté de la rue de la Poste. C’est inacceptable ! Déjà nos habitants souffrent pour trouver une place, ils tournent et polluent la ville. Et demain, ce sera encore plus difficile."

Emir Kir déplore l’absence d’alternatives et dénonce un projet "Good Move qui ne dit pas son nom".

Si la demande de permis pour le réaménagement de la place de la Reine suit actuellement son cours et que c’est la Région bruxelloise qui délivrera l’autorisation, la question est de savoir si le refus de Saint-Josse sera entendu.

Ce qui est certain, c’est que la place de la Reine a besoin d’une sérieuse réorganisation pour permettre aux trams, automobilistes, cyclistes et piétons de circuler en toute sécurité dans cet espace où se déplacer, quel que soit son mode, est souvent risqué. La place côtoie par ailleurs la Petite Anatolie, le quartier turc, connu pour ses restaurants dont les nombreux clients peinent à trouver des emplacements de stationnement à proximité.

Ajoutons à cela le caractère du site avec son église Sainte-Marie en son centre, classée et située sur le tracé royal, ce parcours historique qui va du Palais royal de Bruxelles au château de Laeken.