Des embryons humains créés en laboratoire pour mieux comprendre les fausses couches

Les chercheurs derrière l'étude et d'autres scientifiques ont insisté sur le fait que les structures créées ne devaient pas être considérées comme des embryons humains.

Elles "ressemblent fortement, mais ne sont pas identiques" à des embryons humains, a indiqué l'étude.

Ces recherches et d'autres travaux récents montrent que "les modèles d'embryons humains deviennent plus sophistiqués et plus proches de ce qu'il peut arriver durant un développement normal", a déclaré Darius Widera, un expert en biologie cellulaire à l'univesité anglaise de Reading.

Le texte souligne "qu'un cadre réglementaire robuste est plus nécessaire que jamais".